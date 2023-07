DI CLEMENTE CORVO

Anche quest’anno fedele ad una tradizione plurisecolare, la città di Taurianova ha celebrato la festa in onore della Madonna del Carmine.

I festeggiamenti preceduti da una solenne novena, iniziata giorno sei luglio con il volo dei palloncini e lo sparo dei fuochi artificiali e predicata dal parroco Don Cesare Di Leo, hanno avuto luogo nei giorni 15 e 16 luglio, festa liturgica di Maria SS. del Monte Carmelo.

La devozione verso la Madonna del Monte Carmelo a Taurianova, risale a data immemorabile ed è stata sempre grandiosa, ma ha avuto un ulteriore incremento nel 1837, quando i coniugi Don Giuseppe Salazar e Donna Isabella Ganini, donarono alla Chiesa Parrocchiale la bellissima statua in legno della Vergine, che si ammira ancora oggi. Da quel momento la devozione verso la Madonna del Carmine, a Jatrinoli e nel circondario, ebbe un crescendo veramente fantastico che toccò il culmine il 27 marzo del 1960, quando ebbe luogo la solenne incoronazione della Madonna del Carmine e del Bambino Gesù, che tiene in braccio, con due artistiche corone d’oro, per mano di Sua Eminenza il Cardinale Carlo Confalonieri e alla presenza di Arcivescovi e Vescovi della Calabria, delle Autorità civili e militari e di tutto il popolo osannante.

I due giorni di festa del 15 e del 16 luglio, hanno visto, in particolare, il primo giorno, vigilia, la solenne concelebrazione della Santa Messa sul sagrato della chiesa alla presenza di autorità civili e militari e con l’offerta del cero votivo, acceso dal Sindaco Avv. Rocco Biasi, da parte dell’Amministrazione Comunale di Taurianova. Alla fine della concelebrazione un altro momento molto bello è stato quello della consegna del “Premio Araba Fenice” all’ingegnere e Architetto Navale Aureliano Schirripa, che è stato uno dei grandi tecnici protagonisti del recupero della nave Costa Concordia, che era naufragata nell’isola del Giglio e che oggi è alla guida di progetti complessi e multimiliardari che forniscono soluzioni convenienti a clienti interni ed esterni ed applica la sua esperienza in entrambi i settori del mercato marittimo e del petrolio e del gas. Un cittadino taurianovese che, con il suo grande impegno professionale nella progettazione di navi, analisi di stabilità e perizie navali di FPSO, flotte semisommergibili, navi cisterna, navi da crociera, Ro-Ro, portarinfuse e container e navi da rifornimento, sta portando alto in tutto il mondo, il buon nome della città di Taurianova dove ha vissuto la sua gioventù.

Di seguito ha avuto luogo uno spettacolo musicale con la “Live Band”.

Il giorno 16 memoria di Maria SS. del Monte Carmelo, dopo le due Sante Messe, celebrate in mattinata, alle ore 18, preceduta da un’altra Santa Messa, si è svolta una solenne processione, con la bellissima e artistica Effige della Madonna, lungo le vie principali della città, allietata dalla Banda Musicale e alla quale, oltre al clero e ai numerosissimi fedeli, hanno PARTECIPATO il Sindaco Avv. Rocco Biasi e l’Amministrazione Comunale, l’Ispettore della Polizia, il Maresciallo dei Carabinieri, ed il Comandante della Polizia Locale.

Una processione provata certamente dalla caldissima giornata, ma orante, solenne e composta.

Ha, infine, chiuso i festeggiamenti uno spettacolo musicale con il cantante Mimmo Cavallaro che ha fatto rivivere belle emozioni sulle note delle più belle canzoni del repertorio della tradizione calabrese.

L’artistica illuminazione, gli spettacolari fuochi pirotecnici e il complesso bandistico, i “Giganti” dei Fratelli Taverna di Taurianova, hanno fatto da corona ad una festa che ha lasciato la gioia e la soddisfazione in tutti quanti.

Vogliamo concludere con le parole che il parroco Don Cesare Di Leo ha scritto nel manifesto della festa, come augurio per tutti i lettori: “Affidiamo a Lei Madre di Misericordia le preoccupazioni che si agitano nel nostro cuore, le nostre famiglie, i nostri anziani e ammalati e in maniera particolare chiediamo una speciale benedizione sui nostri ragazzi e sulla gioventù tutta della nostra Parrocchia e della Città di Taurianova.