L’Amministrazione Comunale di Locri, guidata dal Sindaco Giuseppe Fontana, ha inteso patrocinare questo ambizioso progetto di pregio storico e finalità morale, poiché offre una descrizione della memoria storica fortemente identitaria tesa alla conoscenza degli eventi che hanno contrassegnato la vita della Città contemporanea. L’autore, attraverso la lettura dei documenti, principalmente consultati presso l’archivio storico locrese, è riuscito ad incastrare i vissuti storici, intrecciando con abilità elementi antropologici e culturali.

Per la validità del progetto ed il suo valore il sindaco Giuseppe Fontana ha sostenuto subito l’idea dell’autore, insieme all’assessore alla cultura Domenica Bumbaca ed al presidente del Consiglio Domenico Maio che ha voluto, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio comunale, contribuire alla pubblicazione del libro.

«Partendo dallo studio approfondito di documenti, il professore Vincenzo Cataldo ha ricostruito minuziosamente quella che è la nascita della Città di Locri, con una descrizione dalla spregiudicata bellezza evocativa, corredata da memoria, amore e conoscenze specifiche. Siamo grati al professore Cataldo per aver impreziosito il bagaglio culturale della nostra Città attraverso questa importante opera che a noi oggi viene consegnata e che saremo fieri di fare altrettanto con gli importanti ospiti che faranno visita alla nostra splendida città, rendendoli partecipi della storia che ci rappresenta» – ha affermato il Sindaco della Città di Locri, Giuseppe Fontana.

Il presidente del Consiglio comunale, Miki Maio parla di un’opera realizzata con il consueto rigore scientifico dello storico. «Il libro – dice il Presidente Maio – offre un’approfondita analisi circa la nascita del centro litoraneo con tutte le sue problematiche, i conflitti, i successi. Dalla formazione del primo nucleo abitativo fino alla discesa in massa dei Geracesi alla Marina, invogliati dall’avvento della ferrovia per aprire nuove piste commerciali. Tutto si svolge in un susseguirsi di frammenti di vita, di sequenze costituite da notizie utili a ricomporre il mosaico della nuova comunità che si è proposta fin dall’inizio di essere il centro catalizzatore del circondario, come lo era stato per tanti secoli la madre-figlia Gerace».

«È il libro per la Città e non solo il libro dei locresi e geracesi – afferma l’Assessore alla Cultura Domenica Bumbaca -. Confluisce nel volume la storia di un pezzo di Calabria da scoprire, una storia che attraverso fotogrammi e documenti, ritrovati e rispolverati, dev’essere conosciuta da tutto il popolo, da chi Locri la vive, la amministra, la critica, la ama e la ricorda».

Ieri la consegna dei volumi a Palazzo di Città e con orgoglio ha affermato il professor Cataldo: «Sono soddisfatto del lavoro svolto e ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla stesura del libro. Sono profondamente grato al Comune di Locri per aver contribuito alla stampa del libro e aver creduto fortemente in questo progetto editoriale».