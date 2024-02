L’Associazione dei Comuni “Città degli Ulivi”, riunita in Assemblea a Rizziconi ha deliberato, unanimemente, la piena solidarietà agli agricoltori riuniti in presidio permanente per rivendicare adeguata attenzione verso le numerose problematiche che affliggono il settore agricolo.

I Sindaci riconoscono che il comparto riveste una rilevante importanza per l’economia nazionale e questo deve indurre tutti a sposarne la causa, anche al fine di scongiurare il rischio che le ricadute possano produrre una grave crisi economica e sociale.

Il nostro territorio, in particolare, vanta un’antica vocazione agricola, figlia di una tradizione che si tramanda da generazioni ed oggi rappresenta una parte notevole dell’economia locale.

Per questi motivi i Sindaci si dichiarano, da subito, vicini alle giuste rivendicazioni degli imprenditori agricoli e chiedono, nel contempo, l’adozione di misure urgenti e concrete per scongiurare la paventata paralisi del mondo agricolo che avrebbe gravi ripercussioni di natura economica.

L’Assemblea ha altresì deliberato di promuovere, nell’immediato, un incontro tra una rappresentanza degli imprenditori agricoli e il Comitato Direttivo dell’Associazione “Città degli Ulivi”.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DIRETTIVO IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA

Marco Caruso Michele Conia