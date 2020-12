La CISL MEDICI ha fatto di tutto per cercare di portare sul binario della normale dialettica i rapporti tra Azienda e OO.SS. ma alla luce dell’emanazione della delibera in oggetto si deve ricredere oppure cosa che non vogliamo pensare l’Azienda ci ha confusi con “altri “ disposti a sorvolare su tutto pur di vedere soddisfatte le proprie richieste. NOI NON APPARTENIAMO A QUEL GENERE.

Abbiamo avuto una riunione per cercare di conciliare le posizioni della CISL Medici e della CISL F.P. nella quale pensavamo di aver raggiunto lo scopo principale cioè quello di procedere alla valutazione di TUTTI i Dirigenti dell’area Sanità ( così come identificati dal CCNL 206/2018 ) per far si che tutti possano partire dalla stessa riga di partenza e poter così partecipare alle future selezioni per l’affidamento d’incarichi anche di livello superiore rispetto a quello di base ( a cui tutti sono relegati ) e rimettendo ordine a quello che sino ad oggi è stato un abuso ed unico in tutta Italia.

Stasera aprendo l’Albo Pretorio dell’ASP che cosa vediamo? La delibera 1057 con la quale si affida ( guarda caso con urgenza rispetto a tante altre ) l’incarico alla D.ssa Zappone.

Mi dispiace, non va bene. Non va bene perché già con nota del 03.08.2020 ( inviata con PEC in stessa data ) il Segretario Aziendale, dott. Francesco Loschiavo, aveva segnalato la non regolare posizione della D.ssa Zappone la quale dal Territorio è stata nominata alla Direzione Sanitaria del P.O. di Gioia Tauro non con dispositivo della Commissione Straordinaria ma con un semplice ordine di servizio del D.E.U. ( Direttore Dipartimento Urgenza Emergenza ) dietro semplice richiesta della stessa.

All’epoca tutto questo ha suscitato sui canali social molte ilarità, ci sono stati colleghi che hanno fatto richiesta di essere nominati direttori sanitari aziendali o addirittura direttori generali.

NOI NON SIAMO DISPOSTI A QUESTE PORCHERIE anche perché questa storia è stata ricordata nella riunione di conciliazione ma guarda caso non se ne fa menzione nel verbale CHE MAI SARA’ FIRMATO.

Per quanto sopra si chiede l’annullamento immediato della delibera 1057/2020 ed il rientro della d.ssa Zappone alla qualifica e posizione/giuridica professionale originaria.

Si allega alla presente nota del 03.08.2020.

Il Segretario Aziendale

Dott. Francesco Loschiavo