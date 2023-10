La Festa dei Nonni di ieri è stata l’ennesima conferma che questa Comunità ha trovato la sua giusta vocazione: la Condivisione e l’Amore per la Bellezza, a qualsiasi età e da ogni punto di vista.

In un clima festoso, gioviale e fortemente partecipato, ViviAmo Cinquefrondi, ViviAmo Cinquefrondi 2.0, l’Amministrazione tutta, i Ragazzi del Servizio Civile e tantissimi Nonni e Nonne con i loro nipotini, hanno dato vita ad un pomeriggio pieno di importante aggregazione .

Fin dalle 17 la Villa Comunale è stata presa d’assalto dal desiderio di festeggiare la Memoria ed il Presente di tanti fortunati che ancora possono goderne la presenza: i NONNI e le NONNE.

Il Sindaco Michele Conia e l’Assessore Roberta Manfrida hanno voluto lanciare un messaggio importante inaugurando l’evento, affermando l’importanza che queste figure ricoprono nelle vite di molti e quanto sia necessario non scordare di abbracciarli o andarli a trovare.

La collaborazione di tutti ha permesso di raggiungere questo ennesimo traguardo,con spirito di abnegazione e devozione abbiamo coinvolto un fiume di Persone.

E come sempre, nell’Unione di intenti che contraddistingue i progetti di cui facciamo parte: QUESTA È ANCHE CASA VOSTRA.