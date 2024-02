L’A.S.D. Gioiese 1918, comunica di aver definito ufficialmente il closing per la cessione del Club. Il Gruppo Martino Costruzioni acquisisce, quindi, la proprietà del sodalizio pianigiano e Filippo Martino ricoprirà la carica di nuovo Presidente.

Giovedì 1 febbraio alle ore 18:00, la nuova proprietà terrà una conferenza stampa presso la sede della “Gruppo Martino Costruzioni”, sita a Catona di Reggio Calabria in Via Bolano, nella quale svelerà programmi ed ambizioni della Gioiese 1918. La conferenza verrà trasmessa in diretta sui canali social del club.