La cardiologia di Polistena pronta al decollo grazie ad Amodeo e Di furia

Di Luigi Longo

Dal tentativo di affossare la cardiologia di Polistena alla rinascita con l’avvento alla guida dell’Asp di Reggio Calabria della Commissaria Lucia Di furia. La riconferma del dott. Amodeo a primario il motivo scatenante della rinascita della struttura . Amodeo tra i migliori cardistimolatori del nostro bel Paese ha rilanciato Polistena , fino a farla diventare punto di riferimento nel panorama sanitario. La crescita in 9 mesi della cardiologia un successo pianificato con il buon lavoro, di un team tra medici e paramedici coordinati dal cardiologo di GALLICO. 180 pacemaker installati oltre 1100 controlli effettuati su i pazienti. Numeri da capogiro e siamo solo all’inizio. La cardiologia si appresta a diventare una struttura di emodinamica ( prevista dal 2017), ma boicottata per ragioni oscure…invece tra poco sarà realtà. Il primario Amodeo è l’unico cardiologo ad effettuare l’ecocardiografia tran esofage fondamentale per prevenire infarti. Adesso ci vuole l’impegno della Commissaria Di furia per coordinare gli investimenti economici per realizzare la nuova cardiologia motore trainante dell’ospedale di Polistena.