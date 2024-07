Il Sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha ricevuto oggi a Palazzo Alvaro la giovane campionessa italiana di Dama, Vittoria Giorgia Coppolino, recentemente vittoriosa ai Campionati assoluti femminili 2024, a Misano Adriatico (RN).

Tesserata con la società reggina Asd “Il Bianco e Nero”, la quattordicenne reggina, non è nuova a queste imprese, avendo già disputato diversi campionati anche a squadre, in rappresentanza della Calabria, conquistando sempre ottimi risultati. Ora l’affermazione nel campionato nazionale assoluto, durante il quale si è confrontata con 20 avversarie provenienti da tutta Italia. Il suo cammino sportivo con la Dama, è iniziato da circa 5 anni, una passione condivisa con la famiglia e anche con la sorella più piccola, Viola, anch’essa già attiva nei campionati giovanili.

“Un astro nascente della Dama italiana che parte da Reggio Calabria. E’ davvero una bella notizia, sia per la giovane età della nostra campionessa, sia perché nel suo curriculum vanta molte altre belle esperienze in uno sport di riflessione e attenzione”. Così il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, accogliendo Vittoria Giorgia Coppolino insieme alla sua famiglia e al presidente dell’Asd ‘Il Bianco e Nero’ Antonino Cilione. “L’impegno verso questa disciplina sportiva sarà incentivato – ha aggiunto il primo cittadino – nell’area pubblica del Tempietto sono stati installati alcuni tavoli, già predisposti con la scacchiera”.