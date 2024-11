Di GiLar

Uno scontro fatale con un’altra auto, l’impatto contro il guardrail che ha fatto sbalzare due ragazzi all’esterno dell’abitacolo. Una terribile tragedia che non ha lasciato scampo Francesca Mandarino, la studentessa ventunenne originaria di Mandatoriccio nel Cosentino.

Purtroppo sangue e ancora sangue sulle strade, una mattanza che sta raggiungendo numeri esponenziali e le vittime sono molto spesso delle giovani vite, spezzate per un tragico destino.

Oltre alla povera Francesca, è rimasto gravemente ferito un amico che era in auto con lei in quel cavalcavia nella zona di Portonaccio, trasportato in ospedale in codice rosso.

Dalle prime ricostruzioni sembra che la povera Francesca si trovasse sul sedile anteriore, era iscritta in Giurisprudenza all’Università “La Sapienza” con una valigia piena di sogni, dalle prime informazioni si apprende che Francesca era una studentessa brillante e appassionata, che si era candidata alle elezioni studentesche del suo ateneo per contribuire al futuro dei giovani, tutti sogni spezzati in un attimo.

C’è tanto sgomento tra gli amici e i colleghi universitari di Francesca e in tutta la Calabria che nei social ha dimostrato la grande vicinanza per una giovane vita spezzata troppo presto, sì, troppo presto.