La Calabria ancora una volta sarà presente nel palinsesto della 72° edizione del Festival di Sanremo. A rappresentarla sarà lo chef cosentino LORENZO FORTUNA, che anche quest’anno si riconferma pizzaiolo ufficiale di casa Sanremo.

La Calabria che con i suoi prodotti tipici è espressione della cucina made in Italy, trionfa grazie a Lorenzo Fortuna, che con le sue pizze particolari e tipiche, è riuscito a mettere in risalto i prodotti tipici del territorio calabrese.

Lorenzo Fortuna nasce a Chicago da genitori Italiani, anche loro chef di importanti strutture ristorative negli USA, ma ritorna sin da giovanissimo nella sua ITALIA, dove coltiva la grande passione per la cucina.

Infatti è stato il primo a portare in Calabria il concetto di Pinsa romana certificata, riscuotendo notevole successo. Numerosi i riconoscimenti e i premi ricevuti, proprio perché Lorenzo è riuscito a stravolgere il concetto classico di “pizza” unendo i sapori e i gusti della cucina con l’arte da chef ed ovviamente anche quel tocco di calabresità che lo caratterizza.