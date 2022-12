Nel periodo natalizio, scandito dal rituale dello scambio di doni, l’Associazione Ra.Gi. – che rappresenta un porto sicuro, in Calabria, per le persone affette da Alzheimer e demenze neurodegenerative – ha deciso di regalare bellezza alla città di Catanzaro.

Grazie alla donazione di 21 stelle di Natale da parte del vivaio Cossari AgriGarden di Roccelletta di Borgia, un gruppo di pazienti del Centro Diurno per Demenze di Catanzaro ha abbellito le fioriere della balconata di Bellavista.

L’iniziativa rientra nel progetto Dementia Friendly Community Centro Storico di Catanzaro – riconosciuta dalla Federazione Italiana Alzheimer – nell’ambito del quale l’associazione presieduta da Elena Sodano, dall’anno scorso, ha adottato la suggestiva area cittadina, rivelatasi un luogo piacevole in cui attivare terapie non farmacologiche con i pazienti.

Così, venerdì 16 dicembre, i pazienti del Centro Diurno, accompagnati dagli educatori della Ra.Gi, si sono dati appuntamento a Bellavista con quattro volenterosi studenti di istituti superiori catanzaresi, Enrico Dolce, Elena Lanzellotti, Salvatore Nisticó, Juan Placanica, ribattezzatisi i Dementia Boys.

Insieme hanno estirpato le erbacce e piantato le stelle di Natale, contraddistinte dai nomi dei pazienti, che hanno ridonato bellezza e lucentezza allo spazio, talvolta, abbandonato all’incuria.

“Si tratta di un gesto semplice ma significativo in quanto, oltre a contribuire alla valorizzazione di un bene comune, rientra nel nostro percorso di socio-terapia ambientale che consente di favorire l’integrazione delle persone affette da demenze rendendole protagoniste del territorio, ma soprattutto permettendole di essere stimolate a livello sensoriale e svolgere attività in sinergia con i giovani” afferma la presidente Sodano, orgogliosa dell’ulteriore tassello che si va ad aggiungere al mosaico di iniziative – tra cui, venerdì 23 dicembre, la visita al 2° Reggimento Aviazione dell’Esercito “Sirio” di Lamezia Terme e, domenica 28 dicembre, il pranzo di fine anno insieme alle famiglie offerto dal bar Foyer di Catanzaro – volte ad assicurare protezione, libertà e dignità a persone affette da una patologia che, spesso, li relega ai margini della società.