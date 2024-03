La BCC Mediocrati è alla ricerca di nuove risorse da destinare al contatto diretto con la clientela in ambito commerciale e/o crediti.

La selezione del personale, affidata al Gruppo BCC Iccrea, riprende i bandi di concorso che la Banca ha svolto fino al 2008, prima di essere interessata al soccorso di ex BCC in difficoltà.

Per conoscere i requisiti e la modalità per la partecipazione alla selezione è possibile scaricare il regolamento, con il modulo di domanda, dal sito internet www.mediocrati.it.

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 10 maggio 2024.

