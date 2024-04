La BCC della Calabria Ulteriore continua ad investire sull’istruzione con particolare attenzione al mondo scolastico.

Durante il Festival del Sud, svoltosi a Vibo Valentia dal 15 al 17 aprile scorso, l’Istituto Bancario ha tenuto tre giornate di corsi di educazione finanziaria rivolti agli studenti delle scuole locali. In tutte e tre le giornate i manager della Bcc della Calabria Ulteriore hanno tenuto dei focus di educazione finanziaria rivolti ai ragazzi delle scuole.

Questa iniziativa si inserisce nella missione della Banca, improntata da sempre ai principi di sussidiarietà, collaborazione e attenzione al territorio. L’obiettivo principale di questi incontri, che si inseriscono in una serie di iniziative simili svolte in passato, è quello di promuovere la consapevolezza finanziaria tra i giovani, fornendo loro gli strumenti di base per comprendere i meccanismi economici e prevenire situazioni di rischio come l’usura, le truffe e gli investimenti imprudenti.

L’educazione finanziaria è oggi, in un mondo attraversato dalla crisi economica e in cui i mercati finanziari sono diventati più complessi e sofisticati, indispensabile nella formazione, soprattutto dei giovani, per l’acquisizione di conoscenze e competenze necessarie per effettuare le scelte più opportune e per avere un corretto rapporto con il denaro e con il suo valore.

Durante il Festival, sono stati organizzati tre seminari distinti: il primo rivolto alle scuole primarie sul tema “Diventare cittadini sostenibili”, il secondo per le scuole secondarie di primo grado con la lezione “Risparmiamo il pianeta”, e il terzo per le scuole secondarie di secondo grado dal titolo “Investiamo sul futuro”.

Gli incontri sono stati organizzati in collaborazione con FEduF (Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio) e hanno visto la partecipazione di relatori qualificati come Sofia Balocco, Laura Ranca e Valentina Panna.

Per la BCC della Calabria Ulteriore sono intervenuti il Vice Presidente Vicario Gregorio Ferrari e il Responsabile Area Crediti Roberto Esposito.

Le lezioni hanno registrato una significativa partecipazione e hanno offerto un’opportunità di riflessione e sensibilizzazione sui temi dell’economia circolare, della gestione consapevole delle risorse e dello sviluppo sostenibile. Si è trattato di un momento importante per stimolare gli studenti a riflettere su modelli economici, pratiche sostenibili e sviluppo responsabile.