“Rorate Caeli”, questo il titolo del concerto che la Banda musicale “Giacomo Puccini” dell’Istituto Donizetti di Mirto Crosia ha tenuto nell’aula liturgica della chiesa parrocchiale “Divin Cuore” di Mirto. L’iniziativa è stata strutturata nell’ambito delle manifestazioni dell’undicesima edizione della rassegna “Autunno Ceciliano”, pianificate con cura dalla suddetta parrocchia della cittadina ionica, guidata dal parroco, don Umberto Pirillo.

Il concerto è stato magistralmente diretto dal maestro Franco Arcangelo che, con gli illustri musici ha strutturato un programma ricco e apprezzato dalla folta e interessata platea. Soddisfazione per l’ottima riuscita della serata è stata espressa, fra gli altri, dal direttore dell’Istituto Donizetti, Giuseppe Greco. L’esibizione musicale è stata aperta con la pastorale n.1 del M° Giacomo Lacerenza, composizione della tradizione tarantina, nella quale eleva le melodie della ninna nanna del Bambinello che viene al mondo, con dei temi vicini a ‘Tu scendi dalle stelle’, ‘Astro del ciel’, eccetera. Il programma è proseguito con aree d’opere, trattando i compositori come Bizet, Puccini e Verdi, interpretati abilmente dal soprano Teresa Musacchio e dal tenore Franco Ruggiero Pino. Il concerto si è concluso con tradizionali brani natalizi

L’orchestra, composta dai circa oltre 30 elementi, ha eseguito alla lettera tutte le indicazioni date sistematicamente dal maestro Arcangelo, creando una sinfonia deliziosa, in grado di giungere al cuore delle persone presenti, determinando in esse con commozione ed emozione

Il maestro Arcangelo, esperto conoscitore della materia musicale, dirige anche il Complesso bandistico “N. Gorgoglione” – Città di Pietrapaola e la “Domenico Costantino” – Città di Campana. Il direttore Greco ha evidenziato che il concerto della Banda Puccini all’’Autunno Ceciliano’ è stato seguito con interesse da tanta gente. È stato emozionante ricreare un momento empatico con tante persone. A Giuseppe Greco non sono mancate parole di ringraziamento verso il parroco. “Grazie a don Umberto Pirillo – ha detto – per averci invitato a partecipare e aver dato l’opportunità di una piacevole e interessante serata di musica e di cultura”. Ringraziamenti da Greco anche per il maestro che ha diretto il concerto, a tutti gli orchestrali, al tenore e al soprano. Un prossimo evento si sta programmando per il mese di gennaio. Lo stesso Greco ha ribadito che “la banda è sempre aperta a tutti e coloro che vorranno partecipare alle attività saranno i benvenuti”