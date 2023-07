La Asd Gioiese 1918 è lieta di annunciare la riconferma anche per la prossima importante stagione in Serie D, di Domenico Scarcella, uno dei giovani migliori e protagonisti del triplete dell’anno scorso. Cresciuto esponenzialmente in maglia Viola, è stato convocato anche nella rappresentativa Lnd under 18.

Ragazzo umile, caratterizzato da spiccate doti tecnico tattiche, si è contraddistinto sempre per garbo e propensione al lavoro.

La Società Gioiese, felice di averlo con sé e di offrirgli la notevole vetrina nazionale della Serie D,

augura a Domenico una Stagione calcistica prospera delle migliori gratificazioni.