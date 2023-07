La Asd Gioiese 1918 è lieta di annunciare l’ingresso nello staff tecnico, guidato da Mister Caridi,

di due figure di alto livello umano e professionale, come Piero Martelli, nuovo allenatore dei portieri,

e José Lazzaro, il quale rivestirà l’incarico di preparatore atletico.

Si compone quindi uno staff tecnico di spessore e comprovata garanzia per affrontare la prossima stagione di serie D 2023/2024.

Piero Martelli, nella sua lunga carriera, vanta esperienze nell’Interreggio, Vibonese in lega Pro,

e Locri dall’Eccellenza allo scorso splendido campionato in Serie D.

José Lazzaro, anch’egli uno dei più stimati professionisti in circolazione, in passato ha curato la preparazione atletica di Lamezia terme, Sambiase, Locri e Cittanovese l’anno scorso.

La Società, soddisfatta e felice di avere tra le proprie fila superlativi conoscitori di Calcio,

augura loro il benvenuto nella famiglia Gioiese e una Stagione calcistica ricca di soddisfazioni