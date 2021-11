KLAUS DAVI CONDANNATO PER AVER DIFFAMATO COMUNE DI BUCCINASCO

laus Davi è stato condannato per aver diffamato il comune di Buccinasco in una dichiarazione video dove criticava la decisione del sindaco Rino Pruiti di multarlo per aver affisso nel suo comune manifesti dissacratori nei riguardi del super boss della Ndrangheta Rocco Papalia nel 2017. I manifesti che avevano suscitato scalpore ritraevano il capo della Ndrangheta al nord in versione drag queen. Sia il sindaco che il boss Rocco Papalia hanno fatto causa al massmediologo. E ora è arrivata la prima condanna per mano del giudice Mattia Fiorentini a seguito della querela del sindaco. A darne notizia è lo stesso Klaus Davi difeso dall’avvocato Francesco De Luca Foro di Vibo. lL giudice Fiorentini, al termine delle discussioni ha condannato Klaus a 1.500,00 euro di multa , pena sospesa ed ha riconosciuto il risarcimento del danno alla parte civile di euro 10.000,00, disponendo la non menzione della condanna. Non ha riconosciuto però la provvisionale. I legali di Klaus Davi ricorreranno in appello.