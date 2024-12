La consigliera regionale della Calabria, Katya Gentile, ha annunciato con soddisfazione una notizia di grande importanza per le infrastrutture della regione. “Nei giorni scorsi, diversi amici mi hanno espresso preoccupazioni riguardo al completamento della tratta della statale 106 Sibari-Rossano, temendo che i 200 milioni di euro destinati alla tratta Rossano-Crotone potessero compromettere questo progetto. Oggi posso finalmente rassicurarli: grazie a un emendamento della Lega, in Commissione Bilancio sono stati stanziati 200 milioni aggiuntivi proprio per completare la Sibari-Rossano.” Ma le novità non si fermano qui. Gentile ha aggiunto: “E’ stato destinato anche un miliardo di euro per il Ponte sullo Stretto, un’opera strategica che rappresenta una svolta per tutto il Sud Italia. Si tratta di investimenti che confermano una grande attenzione verso la Calabria e il suo futuro.” La consigliera ha poi voluto evidenziare l’impegno del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini: “Mai, dai tempi di Mancini, un ministro aveva dimostrato tanta attenzione e aveva investito così tanto nella nostra regione. Salvini sta dimostrando con i fatti di essere dalla parte del Sud e della Calabria.” Infine, Gentile ha lanciato un messaggio chiaro a chi critica Salvini: “Sono doppiamente soddisfatta perché questi risultati smentiscono chi ancora oggi tenta di dipingerlo come un opportunista o un nemico della Calabria. Io, sinceramente, vorrei avere tanti nemici così. Colgo l’occasione per rivolgere al Ministro Salvini i miei auguri per un esito favorevole nel processo Open Arms, che lo vedrà coinvolto nella giornata di domani.” Questi finanziamenti rappresentano un passo decisivo per il completamento di opere fondamentali come la SS106 e per il rilancio infrastrutturale della Calabria. “Una Calabria meglio collegata è una Calabria più forte e pronta a cogliere le sfide del futuro,” ha concluso Gentile.