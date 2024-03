Si è svolta al T-Hotel di Lamezia Terme la premiazione dei CAMPIONATI ACI SPORT 2023 di tutte le discipline inerenti al motosport calabrese.

Alla presenza dei delegati regionali e italiani Aci Sport e con la partecipazione del Signor Gianmaria, Direttore della SCUOLA FEDERALE ACI SPORT, sono stati consegnati molti riconoscimenti destinati ai primi classificati di ogni specialità.

In questa occasione, ANTONIO ERRIGO è stato invitato a ritirare il premio come pilota KART CATEGORIA 125 X30 JUNIOR. Il giovane si è distinto in ogni gara disputata in seno al campionato Coppa Italia di zona come il più veloce in pista ottenendo anche l’ASSOLUTO.

Nel 2024 ANTONIO ERRIGO parteciperà ad una serie di competizioni nazionali ed internazionali che, per il numero e la qualità dei piloti, saranno notevolmente impegnative.