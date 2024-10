Di Fameli Foti Rosa

John Babcock il noto artista americano leader della cover band di Paul McCartney, è in viaggio tra America e Inghilterra, con il tour “All Paul”, titolo del suo ultimo lavoro discografico. John è approdato in questi giorni in Italia assieme alla moglie Elena de la Peña, sua manager, graphic designer e ballerina di flamenco. L’artista prima di giungere in Calabria ha visitato Firenze, Roma e Amalfi, giungendo nella ridente città di Palmi in Calabria,venerdì scorso 18 ottobre, nella terra dei nonni materni Barone-Pugliese. John ed Elena hanno abbracciato i loro cugini in forma privata, di cui ricordiamo alcuni nomi: Foti, Passalacqua, Zoccali, Barone, Pugliese e Surace. I nonni di John sono emigrati in America nel lontano 1924, a New York, esattamente 100 anni fa. La mamma di John, Angelina Barone – Pugliese, naturalizzata americana è di ben 91 anni, mentre suo papà inglese e per metà irlandese. Da qui il colorito albino di John e la straordinaria somiglianza con il mito, Sir James Paul McCartney, leader dei Beatles. John oltre ad amare i mitici quattro di Liverpool, somiglia tantissimo al mitico Paul McCartney, sia dal punto di vista vocale che estetico. Babcock è un artista a 360°, con oltre 40 anni di esperienza, ha collaborato con la Disney; è un musicista-cantautore con un ampio catalogo di brani originali e cover, registrati negli ultimi 40 anni. Alcuni brani sono stati incisi da John direttamente ad Abbey Road a Londra, dove tempo fa ha avuto la possibilità di incontrare il suo idolo, Paul McCartney, il quale ha apprezzato il suo lavoro. Abby Road Studio è il medesimo luogo dove i Beatles hanno suonato e inciso quelle bellissime melodie che ancora oggi ascoltiamo in tutto il mondo, ad esempio Hey Jude, Yesterday e Black Bird, Halp e tante altre. John Babcock è al suo dodicesimo album chiamato “Il cielo è il limite.” Quest’anno in ottobre, nella settimana antecedente il suo viaggio in Italia, John ha inciso dei nuovi brani, sempre ad Abby Road; un CD ancora in fase di lavorazione. John Babcock si presenta al pubblico come “Beatle Paul McCartney” da più di 25 anni. Ha girato gli Stati Uniti e il Canada con il cast itinerante di “Beatlemania” e si è esibito in “Legends in Concert” con “The Beatles.” Ha eseguito oltre 17.000 spettacoli con “L’invasione britannica” all’Epcot Centre di Walt Disney – Regno Unito Padiglione dal 1997 al 2008. Epcot, è il secondo parco divertimenti a tema di proprietà della Disney Parks, ed ha aperto le sue porte al pubblico il 1° ottobre 1982. Viene spesso definito come “Esposizione Mondiale Permanente” ed è dedicato alla celebrazione della creazione umana, della tecnologia, dell’innovazione e della cultura internazionale. John Babcock oggi porta sul palco la sua passione e il suo amore per la musica con il suo nuovo concerto chiamato “ Paul is All” ( Paul è tutto), un omaggio al leggendario Sir Paul McCartney, da cui prende nome anche uno dei suoi ultimi CD. John durante la visita in Calabria si è esibito in forma privata a Palmi, assieme alla giovane cugina Foti Aurora cantautrice e pianista, e con una straordinaria ballerina sua moglie Elena De La Peña. Quest’ultima, durante una dedica di John sulle note di “Till There Was You”, ha allietato gli amici con una danza di flamenco, apprezzata da tutti i presenti. Aurora ha supportato suonando il pianoforte e cantando con la sua potente voce. La giovane artista è studentessa di musica presso il Conservatorio Francesco Cilea di Reggio Calabria. Ma anche cantautrice di talento, con esperienze in Rai Tv e concorsi canori nazionali, oltre che figlia d’arte del noto cantautore calabrese Foti Pasquale della Calabrisound folk band di Palmi. La giovane ragazzina apprezzata anche da Paul in un video instagram, ha dato il suo contributo alla serata, rallegrano tutti i parenti con alcuni brani dei Beatles in onore del cugino. Durante la festa di accoglienza dedicata a John ed Elena la musica dei Beatles ha fatto da collante, oltre a tanti abbracci, ricordi e vecchie fotografie di sua mamma. John Babcock assieme alla moglie Elena attualmente sono già in viaggio verso Roma la capitale, dove a breve un aereo li riporterà a casa negli Stati Uniti, Con in valigia per la cara mamma Angelina un bel ricordo della sua amata Pami.