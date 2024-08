Jacobs “Sono sereno, vincerà chi sbaglia meno”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Finita la scorsa stagione, gli obiettivi erano rimanere in salute, vincere l’Europeo in casa e vincere l’Olimpiade. Per adesso sono in salute, mi sono allenato come volevo, non ci sono stati problemi che mi hanno fatto perdere tempo, abbiamo lavorato bene. Sono sereno, ho voglia di scendere in pista e divertirmi. Sarà tosta, la semifinale sarà il gradino più difficile ma poi in finale può vincere chiunque, vincerà chi sbaglia meno”. Lo ha detto Marcell Jacobs, campione olimpico in carica dei 100 metri, in conferenza stampa a Casa Italia in vista del debutto ai Giochi di Parigi, con le batterie fissate per il 3 agosto e semifinali e finale il giorno dopo. “Sono passati 3 anni, sembra l’altro ieri, sono volati, ma sono successe tantissime cose – ha aggiunto – Siamo qui, siamo a Parigi, un obiettivo prefissato dall’inizio dell’anno. Sono arrivato ieri, non ho ancora vissuto il Villaggio ma sento delle vibrazioni positive. Oggi ho annusato oggi i miei avversari, ma ora mi sto godendo questo primo approccio al villaggio. Arrivo da campione olimpico e questo sicuramente mi dà autostima, come l’ho fatto una volta, posso farlo una seconda. C’è pressione, tutti si aspettano tanto da me, io in primis, ma ho cercato di trasformare la pressione in energia, in spinta per correre più forte”.

– foto Italpress –

(ITALPRESS).