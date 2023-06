L’associazione Prim’ Olio- Saperi e Sapori è lieta di annunciare la quarta edizione della borsa di studio “Giorgio Fazari”, nata per onorare la memoria di un giovane produttore di olio extravergine d’oliva, tolto all’affetto dei suoi cari a seguito di un tragico incidente stradale. L’iniziativa è rivolta a sostenere i giovani talenti nel settore agricolo.

La borsa di studio “Giorgio Fazari” è stata un successo nelle scorse edizioni, dimostrandosi un’importante vetrina per la cultura agronomica, grazie alle eccellenti tesi presentate dai candidati nel corso degli anni. La partecipazione a questo progetto può rappresentare un’opportunità unica per i giovani studiosi di mettere in mostra le proprie competenze e conoscenze nel campo agricolo e nello specifico in quello elaiotecnico.

Il bando è consultabile sul sito web ufficiale all’indirizzo www.giorgiofazari.it. I partecipanti avranno tempo fino al 30 settembre 2023 per presentare le proprie candidature. La borsa di studio, del valore di €2.000,00, è stata generosamente finanziata da Olearia San Giorgio e sarà assegnata alla tesi ritenuta la migliore dalla giuria di esperti.

L’associazione Prim’Olio invita tutti i giovani studiosi appassionati di agricoltura e olio extravergine d’oliva a partecipare a questa quarta edizione della borsa di studio “Giorgio Fazari”. Questa è un’occasione per mostrare il proprio impegno, la creatività e l’entusiasmo nel campo agricolo, contribuendo a conservare il ricordo di Giorgio Fazari

e al suo amore per la produzione di olio di alta qualità.

Per ulteriori informazioni e per partecipare al bando, si invita a visitare il sito www.giorgiofazari.it.