“Aderisco a Italia Viva perché credo nella necessità di costruire un nuovo e più ampio progetto politico, liberale e riformista, ma con un’anima popolare, che a partire dai bisogni degli ultimi sappia andare incontro a tutti”.

Lo annuncia, in una nota, Agostino Siviglia.

Avvocato Cassazionista, Siviglia è specializzato in diritto penale, criminologia e sistema penitenziario.

È stato Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale della Regione Calabria e, precedentemente, Garante Comunale della Città di Reggio Calabria occupandosi per molti anni di carcere e diritti umani anche quale Esperto Giuridico dell’Ufficio del Garante Comunale di Reggio Calabria (2007/2015).

Attualmente, è Vicedirettore e Docente del Master Universitario di Secondo Livello, in “Diritto e Criminologia del Sistema Penitenziario”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

“Agostino Siviglia sarà il nuovo responsabile Giustizia di Italia Viva Calabria-ha commentato il coordinatore regionale del partito Ernesto Magorno-. Si tratta di un ingresso di spessore, di un profilo di importante che con la sua competenza apporterà un contributo prezioso in un ambito fondamentale per la nostra regione”.