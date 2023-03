Italia del Meridione ricambia i saluti della Lega Calabria e ringrazia il Commissario della Calabria Giacomo Saccomanno per la presenza e per aver colto il significato e l’essenza del Congresso Costituente.

Italia del Meridione – si legge in una nota del neo Segretario. Federale Vincenzo Castellano – ringrazia il Commissario della Lega Calabria, Giacomo Francesco Saccomanno per la presenza e l’attestato di stima e di legittimazione politica che ha saputo concedere al nascente Partito Italia del Meridione. L’intervento di Saccomanno e le sue dichiarazioni mezzo stampa – dichiara Castellano – ci fanno capire che il progetto dell’Italia del Meridione viene compreso fino in fondo e che ci sono le condizioni per avviare un percorso di confronti veri e leali con tutte le forze politiche. Dice bene Saccomanno – scrive Castellano – quando afferma che il Congresso Costituente di Italia del Meridione, che da molti è stato già definito “momento di alta democrazia”, ha dimostrato come il dialogo, il confronto e la discussione tra le persone ed i partiti può avvicinare la gente alla politica e consentire di affrontare con forza i tanti problemi del Meridione con uno spirito costruttivo. Ho apprezzato Saccomanno – continua – quando dice che per realizzare interventi concreti è necessaria la partecipazione, la condivisione e che bisogna allontanare le sterili polemiche e cercare di raggiungere la sintesi; ed è proprio questa l’essenza di Italia del Meridione che tra le proprie finalità ha la realizzazione di una nuova opportunità di partecipazione politica e il cambio di prospettiva che non vede solo il meridione d’Italia ma l’Italia del Meridione in un nuovo contesto europeo e soprattutto mediterraneo. Aspetti questi – sottolinea il segretario federale – che Saccomanno, e lo ringrazio, ha compreso pienamente quando afferma che “la Calabria potrà essere il ponte ideale per raggiungere i paesi frontistanti del Mediterraneo e, quindi, divenire, per la sua posizione strategica, un punto di riferimento per l’intera politica europea”. Concetti – conclude Castellano – ribaditi, e con maggiore determinazione, anche in questa due giorni che ha avuto proprio come tema: ‘L’Unione dell’Italia per l’Europa Mediterranea’, perché crediamo fermamente in un Italia del Meridione come ponte logistico e produttivo tra l’Europa e il Mediterraneo.