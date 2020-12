E’ avvenuta nei giorni scorsi la consegna ufficiale dei lavori per il ripristino e la fruizione della Villa Comunale di Isola Capo Rizzuto. Un bene pubblico, chiuso al pubblico da circa dieci anni. Nel tempo più volte la villa è stata oggetto di vandalismo e deturpazione, un pezzo di storia del territorio che grazie all’amministrazione Vittimberga tornerà presto ad essere teatro dei momenti di svago dei nostri cittadini. L’inizio dei lavori avverrà nei prossimi giorni e ad occuparsene sarà la ditta Cricelli Costruzioni Srl di Catanzaro, che si è aggiudicato l’appalto effettuato attraverso la Stazione Unica Appaltante di Crotone mediante un ribasso di quasi il 33%, per un impegno spesa di circa € 141,000.00. Il responsabile unico del procedimento per l’amministrazione comunale è l’ingegner Angelo Fienga, che ha seguito tutto l’iter di progettazione. Entusiasta dell’avvio dei lavori il sindaco Maria Grazia Vittimberga: “Finalmente siamo riusciti a consegnare questi lavori che daranno il via alla ristrutturazione di uno dei posti più suggestivi del nostro territorio – afferma il primo cittadino -, da ormai troppo tempo questo luogo, situato nel cuore di Isola Capo Rizzuto, era abbandonato a se stessa e questo progetto ha l’obiettivo di esaltare la sua bellezza e renderla fruibile al 100%”. “A breve – conclude il primo cittadino – la cittadinanza tornerà ad avere un posto dove passare qualche ora in piena serenità e i genitori potranno passeggiare e far divertire liberamente i propri bimbi”. Il progetto, già avviato burocraticamente negli anni scorsi ma poi rimasto fermo, prevede la realizzazione, all’interno della Villa, di un parco giochi ben attrezzato, un percorso pedonale e una bella vista. Inoltre, prima di ciò avvera una corposa messa in sicurezza in ogni angolo e verrà ripristinata tutta l’illuminazione. Insomma, la Villa Comunale tornerà presto nelle mani dei cittadini.