«Oggi, mentre abbiamo ascoltato un altro episodio delle cronache marziane secondo cui le vaccinazioni in Calabria starebbero andando a gonfie vele, ci è stato spiegato che la prossima settimana ci sveglieremo in “zona rossa”. Merito della sconcertante e incapace gestione della giunta regionale che non ha saputo arginare minimamente i contagi nonostante mille contraddittori provvedimenti». Così il candidato designato dal centrosinistra per le prossime consultazioni regionali, Nicola Irto. «Complimenti vivissimi alla destra calabrese che “governa” la Regione».

«Stamattina – aggiunge Irto – hanno provato a convincerci che in Calabria le vaccinazioni stanno andando alla grande, a cominciare dagli over 80, eppure specialmente gli over 80 e le categorie fragili non sanno come orientarsi nel mare della disorganizzazione e dell’incertezza della campagna vaccinale calabrese. Basta! Il Covid è una immane tragedia che sta continuando a colpire le nostre vite, che miete vittime e che ogni giorno di più sta devastando quel che resta della nostra economia.

La politica non è un reality di bassa lega, non basta presentarsi davanti alle telecamere per modificare la realtà. Occorre moltiplicare i punti vaccinali, coinvolgendo le migliori strutture pubbliche e private, e vaccinare 12 ore al giorno. La Giunta regionale e la struttura commissariale si sbrighino a dare risposte concrete, chiare e immediate ai calabresi che devono essere vaccinati».