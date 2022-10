“Suscitano incertezza e

preoccupazione le dichiarazioni programmatiche della premier

Giorgia Meloni in ordine all’autonomia differenziata. Meloni

dice di volere dare impulso al processo autonomista in un quadro

di coesione nazionale e in maniera più accentuata nella

provincia di Bolzano. Allo stesso tempo, parla di una riforma da

avviare “in un quadro di coesione nazionale” e la definisce

“l’occasione migliore per tornare a porre al centro dell’agenda

Italia la questione meridionale”. Lo dichiara il senatore e

segretario d’aula del Pd Nicola Irto.

“Non si capisce come tre concetti così contraddittori

(autonomia differenziata, coesione nazionale e questione

meridionale) possano trovare spazio all’interno di un unico

discorso, senza neanche un accenno alle modalità con le quali si

intenda procedere – conclude – L’autonomia differenziata, almeno

per come fin qui descritta e richiesta dalla Lega, è lo

strumento più adatto per dividere il Paese e esasperare il gap

tra Sud e Nord. Non a caso le reazioni positive al discorso di

Meloni sull’autonomia sono arrivate soltanto dalle regioni

settentrionali. Al Sud, invece, si amplifica la preoccupazione

di potere perdere ancora terreno e risorse”. (ANSA).