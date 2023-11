La prevenzione dei tumori è stato al centro di un incontro presso il Comune di Maropati al quale hanno preso parte grandi professionisti della sanità dell’area Metropolitana. Un incontro organizzato dal Dott. Andrea Ferrantino Consigliere Comunale del gruppo Misto al Consiglio Comunale di Maropati e patrocinato dal Consiglio Regionale della Calabria. Dopo i Saluti istituzionali, il sociologo Francesco Rao ha coordinato i lavori del convegno invitando gli ospiti a svolgere le loro relazioni.

Il Dott. Dr. Said Al Sayyad Direttore Dip. Onco-Ematologico-radioterapico Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria;

Dr.ssa Raffaela Spagna Medico Specialista in Radiologia Oncologica A.O. “Bianchi-Melacrino-Morelli” Reggio Calabria; Dr. Giuseppe Parlongo Medico chirurgo Specialista in chirurgia Generale Dirigente Medico UOC Chirurgia Generale e d’URG. Irene Cannata GOM “Bianchi-Melacrino-Morelli Reggio Calabria”; Dr. Salvatore M. Costarella Medico Chirurgo Direttore UOC Chirurgia Generale Urgenza Bianchi -Melacrino-Morelli Reggio Calabria. Direttore Aziendale F.F. GOM Reggio Calabria;Dott. Cosimo Paviglianiti Dirigente Medico U.O. Chirururgia Generale P.O. “Santa Maria degli Ungheresi” Polistena; Dr.ssa Francesca Liotta Responsabile F.F. di anestesia e Rianimazione P.O. “Santa Maria degli Ungheresi Polistena”;

Dtt. Filippo Bova Medico Chirurgo Direttoreb U.O.C. Gastroenterologia GOM Bianchi-Melacrino-Morelli Reggio Calabria; Dott. Antonino Iaria Primario Reparto Oncologia P.O. Melito Porto Salvo; Dott. Pasquale De Stefano U.O. Oncologia Medica Ospedale T. Evoli Melito P. S. ;Dott. Domenicoantonio Cordopatri Direttore di struttura Complessa U.O. Radiologia P.O. “Santa Maria degli Ungheresi” Polistena; On. Salvatore Cirillo Segretario Questore del Consiglio Regionale della Calabria. Tutti gli interventi hanno messo al centro l’importanza della prevenzione oncologica in una area dove, in questi ultimi anni sono cresciuti i casi di malattie tumorali.

Non bisogna aspettare l’insorgere dei sintomi- è stato detto-perché si rischia di compromettere la propria salute e di mettere a rischio la propria vita. In particolare il tumore al colon retto che ha percentuale di mortalità altissime ed è molto diffuso ed spesso è legato anche al tipo di alimentazione non corretta, colpisce anche persone in età dai 40 ai 60 anni. “ Nel 2010,a Polistena-ha affermato il Dott. Cordopatri- ho iniziato un percorso oncologico e ho registrato che speso si viene a fare degli esami troppo tardi e quando ormai bisogna intervenire con la terapia oppure chirurgicamente.”

Dopo il saluto di Andrea Ferrantino, organizzatore del convegno, l’onorevole Salvatore Cirillo ha evidenziato come “E’ massimo l’impegno del Presidente Roberto Occhiuto verso la Sanità e il bando per reperire 363 Medici, al quale hanno risposto circa 400 professionisti, ci fa ben sperare per il futuro, in vista del rilancio della sanità nella nostra Regione”.