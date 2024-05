Pomeriggio di divertimento e creatività presso la palestra dell’l’Istituto Scolastico reggino, San Vincenzo de’ Paoli. Anticipando la festa della mamma di qualche giorno, i bambini della scuola dell’Infanzia e primaria, insieme alle loro mamme, hanno partecipato all’evento a firma del Comitato d’Istituto A.Ge.S.C. ieri, venerdì 10 maggio, dal titolo “Io Gomitolo Tu filo” (ispirato al famosissimo libro di Alberto Pellai).

Con il prezioso supporto delle suore della carità e del Prof. Adriano Sudano, bambini e mamme sono stati protagonisti indiscussi dei laboratori organizzati: uno creativo, “mani in pasta” anzi in colla, che li ha visti cimentarsinella realizzazione di una cornice personalizzata, per accogliere inizialmente un disegno e successivamente la foto della giornata e un secondo sportivo, “pilates a due”. Una ricca merenda ha poi concluso il tutto. Il clima di serenità ha pervaso i presenti, così come dovrebbe essere quando si parla di bambini e della loro educazione.

Il Comitato aspetta tutti (soci e non) per l’inizio del nuovo anno scolastico per nuovi e stimolanti appuntamenti.