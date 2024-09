«Esprimo massima solidarietà e la più totale vicinanza, mia e della Città di Reggio Calabria, a Pasquale Farfaglia, sindaco di San Gregorio d’Ippona, vittima di una gravissima intimidazione». Lo afferma il sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, condannando «l’atto vile e infame di chi continua a macchiarsi di gesti così spregevoli».

«L’odierna intimidazione ai danni del sindaco Farfaglia – ha aggiunto Falcomatà – ripropone, con drammatica evidenza, i rischi cui sono costantemente esposti gli amministratori pubblici locali. Serve un’attenzione differente da parte del Governo affinché arrivi forte e decisa la vicinanza dello Stato a chi, quotidianamente, è impegnato a guidare le sorti delle nostre comunità spesso in territorio difficili e, purtroppo, in condizioni di estrema e disperata solitudine».

«Confido nel lavoro degli inquirenti – ha concluso il sindaco di Reggio Calabria – e sono certo che, nel più breve tempo possibile, verrà dato un nome ed un volto a chi si è macchiato di una simile vigliaccata. Al sindaco Farfaglia ed alla sua famiglia, arrivi intanto l’abbraccio più grande l’invito a non mollare. Cedere di fronte alla prepotenza e la violenza criminale vorrebbe dire darla vinta a chi opera nel buio per colpire le persone perbene ed in generale il nostro splendido territorio».