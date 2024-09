Il consigliere regionale Antonio Montuoro (Fratelli d’Italia) ha espresso ferma condanna per l’episodio intimidatorio che ha colpito il bar via Roma a Marcellinara. “Totale disappunto per un vile ed inaccettabile atto che ha danneggiato l’attività commerciale gestita dai giovani Francesco e Martina, a cui rivolgo la più sentita solidarietà, gettando nello sconforto l’intera comunità. L’auspicio è che al più presto le forze dell’ordine, sulle quali come sempre confido fermamente, facciano luce in merito a quanto accaduto, individuando i responsabili e restituendo serenità e sicurezza ai residenti. Tutta Marcellinara non accetta di vedere macchiata la propria immagine e sicuramente uscirà ancora più forte e unita nel difendere il lavoro e la sana imprenditoria. É necessario compattarsi in questa battaglia, siamo pronti a mettere in campo ogni iniziativa utile a fare quadrato contro ogni forma di minaccia o ritorsione”.