Il direttore sanitario dello Spoke Ospedaliero di Cetraro-Paola, Vincenzo Cesareo, è indagato dalla Procura di Paola per avere somministrato indebitamente il vaccino anti Covid 19 a suoi amici e per aver sottoposto illegittimamente soggetti a lui vicini a tamponi per l’individuazione del virus nelle strutture che dirige.

Inoltre il medico avrebbe anche utilizzato per questioni personali l’auto di servizio anche per andare all’Ikea o ad acquistare delle cipolle.

Ed è per questo motivo che è stata emessa un’ordinanza di misura cautelare interdittiva a carico del dirigente medico dell’Asp di Cosenza. L’indagato si appropriava inoltre di presidi medici ospedalieri di proprietà dell’Asp di Cosenza che successivamente dispensava a terzi in virtù dei suoi rapporti personali.

I carabinieri del Gruppo Tutela Salute di Napoli hanno dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare interdittiva emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola su richiesta del Procuratore della Repubblica Pierpaolo Bruni, nell’ambito di un’indagine svolta sotto la direzione dell’Ufficio Inquirente dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Cosenza, contestando anche il reato di peculato.