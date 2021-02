Dopo le richieste della procura, il Gip del Tribunale di Cosenza Manuela Gallo, ha applicato la misura cautelare della interdizione dai pubblici uffici nei confronti dei soggetti coinvolti nell’ambito dell’operazione Sistema, coordinata dalla Guardia di Finanza e condotta a carico dei dirigenti dell’Azienda Sanitaria Provinciale e degli ex commissari ad acta Massimo Scura e Saverio Cotticelli. Sospeso anche il responsabile dell’emergenza Covid in Calabria Antonio Belcastro, in quanto all’epoca dei fatti era responsabile del Dipartimento tutela della salute. Scatta l’interdittiva inoltre per buona parte del management dell’Asp cosentina.

Misura interdittiva anche per altri due direttori generali pro-tempore del Dipartmento Tutela della Salute della Regione, Bruno Zito e Vincanzo Ferrrari.