Prosegue incessante il lavoro del dispositivo integrato di sorveglianza aeromarittima delle coste nazionali posto

in essere dalla Guardia di Finanza in Calabria. Nella giornata di domenica è stata intercettata una motonave di

probabile provenienza turca diretta, senza alcun governo, verso le coste joniche.

Due unità navali della Guardia di Finanza appartenenti alle Sezioni Operative Navali di Crotone e Corigliano

Rossano, hanno intercettato e abbordato una motonave carica oltremodo di migranti a pochi metri dalla costa

crotonese, prendendone rapidamente il controllo. Le predette operazioni avvenivano alla presenza di una unità

della Capitaneria di Porto che assicurava la cornice di sicurezza della navigazione. La motonave infatti risultava

priva di governabilità in quanto i responsabili dell’odioso traffico avevano provveduto ad accelerare il moto della

nave, a manomettere la postazione di comando, non consentendo lo spegnimento dei motori, e ad abbandonare la

plancia, per evitare di essere individuati dai militari, rischiando di impattare sulla costa rocciosa.

I finanzieri, una volta abbordata la motonave, hanno tempestivamente provveduto a cambiare rotta e a rallentare

il moto dell’unità preservando, in questo modo, l’incolumità di tutti gli occupanti. Constatate le buone

condizione delle 252 persone a bordo, di origine afgana, bengalese, egiziana e pachistana, hanno poi condotto la

motonave verso il porto di Crotone dove sono giunti alle ore 01.00 del 29 agosto, scortati dalle unità navali

operanti.

In porto sono proseguite le operazioni di polizia, già iniziate a bordo dai finanzieri, per individuare i responsabili

della condotta della navigazione e che sono risultate particolarmente complesse perché i migranti, durante tutta la

traversata, erano stati minacciati di ritorsioni verso di loro e verso le famiglie di origine laddove avessero

collaborato con gli inquirenti.

L’incessante attività di indagine dei militari, protrattasi nelle successive ventiquattro ore, tesa anche a

conquistare la fiducia dei migranti più collaborativi, ha portato all’individuazione di 2 trafficanti di nazionalità

egiziana e 4 membri dell’equipaggio di nazionalità pachistana.

L’efficace dispositivo posto in essere dalla Guardia di Finanza in Calabria, evidenzia, ancora una volta,

l’importanza del ruolo di polizia del mare volto alla prevenzione e repressione dei traffici illeciti, tra i quali,

anche quelli collegati al fenomeno migratorio che si esplica anche attraverso il rilevante numero di responsabili

segnalato alla Autorità Giudiziaria