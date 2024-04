Grave fatto nel Reggino dove un infermiere di Melito Porto Salvo, è stato , è stato trovato morto all’interno del suo garage. Si tratta di Natalino Praticò di 55 anni. Dalle prime indiscrezioni sarebbe morto per un colpo d’arma da fuoco all’altezza del petto, le indagini sono in corso.

Inutile l’intervento del 118, in quanto a loro arrivo non hanno fatto altro che constatare il decesso. Tutte le ipotesi sono al vaglio degli investigatori.