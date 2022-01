Ieri sera in brevissimo tempo la Polizia di Stato ha individuato e rintracciato due giovani responsabili di un danneggiamento all’autobus che accompagnava i calciatori del Palermo Calcio.

Subito dopo l’accaduto personale della Squadra Volante si recava presso un Hotel, sito nel Quartiere Lido, che ospitava i calciatori, per acquisire le prime informazioni.

Qui si apprendeva che poco prima, nel giungere nei pressi della struttura ricettiva, ignoti, a bordo di una vettura di cui forniva modello, colore e numero di targa, si erano avvicinati al pullman, colpendolo con degli oggetti contundenti frantumando un vetro.

Immediatamente, poliziotti della D.I.G.O.S., del Commissariato di P.S. di Catanzaro Lido, e dell’U.P.G.S.P. iniziavano una rapida attività di indagine volta ad identificare i responsabili dell’atto vandalico.

Nella circostanza, venivano effettuati degli accertamenti sulla vettura, che portava all’individuazione dell’intestataria e successivamente ad accertare che la macchina in questione era utilizzata da un altro soggetto.

Inoltre, mediante sistema di lettura targa dell’impianto cittadino, si riusciva ad individuare, nei pressi di un noto ristorante del quartiere Fortuna di Catanzaro, la vettura in questione.

All’interno del locale, vi erano due giovani che venivano accompagnati presso il Commissariato di P.S. di Catanzaro Lido per i successivi accertamenti.

Vistisi ormai alle strette, i giovani, si assumevano la responsabilità di quanto accaduto, sottolineando i particolari che corrispondevano a quanto riferito in denuncia dall’autista del bus danneggiato.

Alla luce di ciò, si procedeva a deferire i due soggetti , all’Autorità Giudiziaria.