I carabinieri stanno scavando in una masseria, a Filandari, nel Vibonese. L’ipotesi secondo alcune discrezioni, sembra che si è in cerca di resti umani per un caso di lupara bianca.

L’operazione è coordinata dalla Procura di Vibo Valentia, guidata dal procuratore Camillo Falvo.

Aggiornamento

Trovato il cadavere di un uomo, da indiscrezioni si tratterebbe di un giovane di nazionalità romena, sparito nel 2008.