Incredibile…conti correnti bloccati al di là della cifre pignorate. Famiglie e aziende rischiano di crollare per mano di uno Stato inefficiente e canaglia

A decidere il fallimento dell’Italia una legge dello Stato Italiano votata da parlamentari che non sanno quello che votano.

Una legge approvata dal parlamento italiano…se chiede ai deputati di questa legge non sanno nulla…insomma votano senza sapere cosa votano. Una classe politica così mediocre da far venire la pelle d’oca. Ricostruiamo quello che sta succedendo, i cittadini o aziende dopo aver sottoscritto un’accordo con l’agenzia delle entrate, cioè lo Stato Italiano, successivamente si sono trovati in difficoltà economiche per la perdita del posto di lavoro. Le aziende per mancanza di commesse. Una crisi improvvisa, che all’agenzia delle entrare non interessa un bel nulla. L’isee del crollo economico si evince l’anno successivo. Ma non solo pignoramenti ma blocco dei conti correnti. Facciamo un’esempio, se lo Stato ti blocca 200 euro , ed un correntista ha sul conto corrente una cifra superiore viene bloccata lo stesso. A questo bisogna aggiungere multe o similari. Significa la morte di cittadini e aziende. Una vergogna!