Si è tenuto nella serata di ieri presso la sede dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Calabria , un incontro tra il Garante della Salute della Regione Calabria, Prof.ssa Anna Maria Stanganelli e il Consiglio Direttivo dell’Ordine. All’incontro erano presenti il Presidente dell’Ordine dei Medici, Dott. Pasquale Veneziano, il Vice Presidente Dott. Giuseppe Zampogna, il Segretario Dott. Vincenzo Nociti, il Tesoriere Dott. Bruno Porcino e il Presidente della Commissione Medici Odontoiatri Dott. Filippo Frattima.

Nel corso dell’incontro, che si è svolto in un clima sereno e di collaborazione reciproca, con scambio di opinioni su alcuni temi rilevanti della sanità calabrese, si è condivisa la necessità di istituire un comitato permanente con gli Ordini dei Medici delle Province calabresi , al fine di lavorare per unità di intenti per valutare assieme possibili soluzioni a livello regionale che possano contribuire a garantire quei modelli di efficacia ed efficienza centrati sul miglior percorso terapeutico ed assistenziale per il paziente, garantendo equità nell’accesso ai servizi e qualità degli stessi nelle diverse aree della regione .

Il Garante della Salute ha assicurato collaborazione massima con gli Ordini dei Medici di tutte le province calabresi, nella certezza che sia necessario lavorare in rete e mettere in condizione il personale medico di svolgere la sua missione in sicurezza e serenità.