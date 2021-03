Ringrazio Carmelo Versace delegato alla Viabilità dal Sindaco Metropolitano di Reggio Calabria per aver accolto il mio invito a venire a vedere personalmente lo stato ormai pietoso in cui versano le strade Metropolitane.

Dopo avere sollecitato diverse volte la risoluzione definitiva del problema con la messa in sicurezza delle strade (ultima mia nota giorno 11 marzo) soprattutto la SP5 (Polistena/Melicucco/San Fili con appalto già aggiudicato) e la SP37 (Rizziconi/Melicucco/Anoia). Speriamo sia la volta buona soprattutto grazie al suo fattivo contributo con l’auspicio che la piana, non venga abbandonata a sé stessa, ma diventi parte integrante della Città Metropolitana.