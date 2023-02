Incontro a carattere istituzionale, ieri a Palazzo Campanella, tra il consigliere regionale Antonio Lo Schiavo e una delegazione proveniente dal comune di Cotronei, in provincia di Crotone, composta dal consigliere comunale Salvatore Chimento e dai rappresentanti dell’associazione Svolta la carta.

Tanti i temi portati all’attenzione del consigliere Lo Schiavo. Temi che hanno principalmente riguardato la condizione dei centri dell’entroterra crotonese – e del territorio di Cotronei in particolare – nonché le future iniziative che vedranno la presenza di Lo Schiavo in provincia di Crotone.

Il consigliere, da parte sua, ha ribadito «vicinanza e attenzione alle istanze dei territori. Intendo avvalermi della collaborazione e della sensibilità di tanti amministratori e realtà associative protagoniste nel sociale – ha detto Lo Schiavo – per dare un contributo fattivo alla risoluzione delle problematiche delle comunità locali, sempre in uno spirito costruttivo e di ricerca del bene comune. I centri dell’entroterra calabrese, che vivono spesso in uno stato di marginalità economica e sociale, hanno prima di tutto la necessità di essere ascoltati e trovare rappresentanza all’interno dei centri decisionali e io intendo mettermi a disposizione a tale scopo».

Dopo l’incontro con Antonio Lo Schiavo, la delegazione proveniente da Cotronei ha avuto modo di assistere – su invito dello stesso consigliere – ai lavori del Consiglio regionale.