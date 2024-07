Pregevole iniziativa della Delegazione Gioia Tauro – Piana degli Ulivi dell’Accademia Italiana della Cucina, fondata nel 1953 in Milano e dal 2003 Istituzione Culturale della Repubblica Italiana, presso la Tonnara di Palmi. L’incontro, organizzato in collaborazione con la Delegazione di Reggio Calabria e con la Fidapa di Palmi, ha avuto come perno culturale la relazione dell’Avv. Giuseppina Forestieri sul pesce azzurro, sulla sua pesca nella tradizione marinara calabrese tirrenica e sul suo uso in gastronomia.

Ospite il Coordinatore territoriale per la Calabria, Sarino Branda, direttore di Confindustria Cosenza, che ha portato i saluti del Presidente nazionale dott. Paolo Petroni, l’incipit della manifestazione è toccato ai “padroni di casa”, l’avv. Ettore Tigani, Delegato dell’Accademia per il territorio pianigiano e dall’Avv. Giuseppe Alvaro, Delegato della Delegazione di Reggio Calabria. A seguire è toccato a Sissy Barone, presidente della Fidapa di Palmi.

Tra i presenti, il prof. Franco Prampolini dell’Università Mediterranea, Delegato dell’Accademia per la Delegazione Area Grecanica Terre del Bergamotto e il suo predecessore Dr. Vincenzo Vitale, pediatra pubblicista e Presidente della Fondazione Mediterranea.

Pur prescindendo dai validi contributi culturali offerti dall’attenta e approfondita analisi dell’avv. Giuseppina Forestieri, accademica della Delegazione Piana degli Ulivi, quella alla Tonnara di Palmi è stata una gran bella festa amicale, connotata da una particolarità: un’elegante e raffinata ristampa anastatica, offerta ai convenuti, di stralci di un antico e prezioso manuale di cucina calabrese, con ricette originali in dialetto e traduzione contestuale in italiano e in inglese.