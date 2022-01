“Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa del direttore dell’impianto di risalita di Lorica, Alessandro Marcelli. Auspico che vengano accertate le cause di questa tragedia e il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. Ai familiari di Marcelli va tutta la nostra solidarietà”. Lo afferma la Sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci.