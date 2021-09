A causa di un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture, è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la SS18 “Tirrena Inferiore” al km 441,770 a Vibo Valentia.

La chiusura si è resa necessaria per consentire i soccorsi sanitari ed i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente. Nell’impatto, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, sono rimaste ferite due persone.

Sul posto sono presenti, oltre ai mezzi di soccorso, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

+++AGGIORNAMENTO+++

RIAPERTA LA STRADA STATALE 18 ‘TIRRENA INFERIORE’ A VIBO VALENTIA.

CIRCOLAZIONE DI NUOVO REGOLARE.