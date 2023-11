A causa di un incidente avvenuto sulla A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, al momento si registrano rallentamenti, in direzione nord, in prossimità del km 327,300 tra gli svincoli di Pizzo Calabro (VV) e Lamezia Terme (CZ).

Il sinistro sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto dieci autovetture causando il ferimento di due persone.

Sul posto sono intervenuti il personale di Anas, il 118 e le Forze dell’Ordine per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza nel più breve tempo possibile.