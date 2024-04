Nell’incidente stradale a Taurianova accaduto ieri sera, oltre il grande spavento per la commerciante investita, adesso ricoverata in osservazione all’Ospedale di Polistena, ma sembra nulla di grave, in quanto gli accertamenti effettuati non hanno riscontrato nulla di preoccupante. La commerciante taurianovese dovrà rimanere 4/5 giorni in osservazione presso il Nosocomio “Santa Maria degli Ungheresi”.