Incidente stradale a Taurianova lungo il Viale Ricci (ex via Circonvallazione), coinvolta un signora trasportata d’urgenza all’Ospedale di Polistena. Dalle prime indiscrezioni sembra che la donna stesse attraversando la strada quando è stata travolta da un’automobile. Le sue condizioni sono state fin da subito preoccupanti ed è stata trasportata dal personale del 118 all’Ospedale di Polistena ed è in prognosi riservata. Sul luogo dell’incidente le forze dell’ordine.

