Una tragedia senza fine quella accaduta ieri in cui ha perso la vita un Silvestro Romeo, carabiniere 52enne in servizio a Locri. Ieri è morta anche la moglie, Giusy Bruzzese, di 45 anni, che era ricoverata al Gom di Reggio Calabria. Lasciano un figlio di 11 anni. L’impatto è avvenuto ieri sulla Strada Statale 106, la quale continua ad avere la tragica fama di “strada della morte”, all’ingresso di Riace, quando due moto si sono scontrate contro un’auto: su una di queste viaggiavano marito e moglie, sull’altra il comandante della Polizia Municipale di Roccella Jonica, Alfredo Fragomeli, che si trova ricoverato in gravi condizioni ma fortunatamente non in pericolo di vita.

La Procura di Locri intanto ha aperto un’inchiesta per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda e valutare eventuali responsabilità.