Incidente stradale mortale in via Senatore Parodi a Vibo Marina nei pressi del cementificio. Per cause ancora in corso di accertamento due auto (entrambe Lancia Y) si sono scontrate.

L’impatto è stato fatale ad un giovane diciottenne del luogo, Denis Muzzì, mentre nell’incidente stradale si registrano anche due feriti. Sul posto per i rilievi del caso e per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, al fine di stabilire eventuali responsabilità, si sono portati i carabinieri. Sul posto anche i vigili del fuoco (che hanno estratto i feriti dalle auto nelle quali erano rimasti incastrati) ed in sanitari del 118.