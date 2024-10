Accusato per evasione fiscale, e quindi di aver occultato al fisco i ricavi della gestione dei centri d’accoglienza per migranti e di non aver versato l’Iva. Assolto l’ex governatore della Misericordia, il 45enne Leonardo Sacco, dal giudice Vincenzo Corvino “perchè il fatto non sussiste”.

L’avvocato Francesco Verri che ha difeso nel processo Ledonardo Sacco ha chiarito, davanti al giudice l’infondatezza della tesi della Guardia di Finanza di Crotone secondo cui la Misericordia avrebbe perso, a causa delle sue condotte, la sua natura di onlus e avrebbe dovuto quindi pagare le tasse e versare l’Iva.

L’ex capo della Misericordia di Isola Capo Rizzuto era già stato assolto nei mesi scorsi, stavolta perché il fatto non costituisce reato, dal giudice Elvezia Cordasco per lo stesso fatto anche se contestato rispetto ad anni diversi.